Эпидемиолог заявил об отсутствии в России штаммов коронавируса опаснее «дельты»

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России отсутствует развитие штаммов коронавируса опаснее «дельты», этот вариант составляет практически 100 процентов от всех циркулирующих на территории страны, передает ТАСС.

Эпидемиолог пояснил, что в России, как и в других странах мира, внутри линии «дельта» появляются новые ветви, которые отличаются изменениями в РНК, но пока неизвестно, делают ли они COVID-19 более заразным. Он добавил, что по некоторым данным, этот штамм практически исчерпал возможность в меньшей степени воспринимать действие защитных антител.

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«Если и ожидать чего-то еще более страшного, то, возможно, уже не от этого геноварианта. Потому ответ на вопрос — нет, на данный момент не зафиксировано развития более опасных, чем «дельта», штаммов», — подчеркнул Хафизов.

Эксперт уточнил, что все циркулирующие в российской популяции варианты коронавируса — это «дельта» и ее производные, ранее отмечались «альфа», «бета» и «гамма», все завозные из-за рубежа.

Хафизов добавил, что штамм «мю» не представляет опасности для России, даже если он появился на территории страны, поскольку его доля упала даже в Южной Америке, где на пике она составляла около пяти процентов. Эпидемиолог заключил, что вариантов опаснее «дельты» не зафиксировано не только в России, но и в мире.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский спрогнозировал, какой штамм коронавируса будет доминировать до конца пандемии. По его мнению, штамм COVID-19 «дельта» может остаться доминирующим в России.