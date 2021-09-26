Три человека погибли в результате ЧП с поездом в штате Монтана

ТАСС, 26 сентября. Поезд сошел с рельсов в округе Либерти (штат Монтана) в субботу, как минимум три человека погибли. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на окружного шерифа и заявление железнодорожной компании Amtrak, которой принадлежит поезд.

По словам представителя правоохранительных органов, они располагают подтвержденной информацией о гибели трех человек.

«Примерно в 16:00 (01:00 мск воскресенья) поезд Empire Builder 7/27 сошел с рельсов около Джоплина. Согласно предварительной информации, в поезде находились 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады. Amtrak сотрудничает с местными властями в транспортировке пострадавших пассажиров и эвакуации остальных», — цитирует CBS заявление Amtrak. По данным газеты The New York Times, пострадали не менее 50 человек.

Как ранее сообщил телеканал KXLY, являющийся подразделением телекомпании ABC, поезд курсирует между Сиэтлом (штат Вашингтон) и Чикаго (Иллинойс). По его сведениям, на месте работают спасательные службы.

Информация о причинах произошедшего пока не приводится.

Расследование инцидента

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США направляет группу экспертов для расследования инцидента со сходом с рельсов поезда.

«NTSB направляет следственную группу для расследования инцидента со сходом с рельсов поезда компании Amtrak. Команда будет базироваться в городе Грейт-Фолс в Монтане», — сказано в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter регулятора.

В новость была внесена правка (5:42 мск) — передается с уточнением дня недели в первом предложении третьего абзаца, верно — 01:00 мск воскресенья.