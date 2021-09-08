В Луганской области вакцинировано почти 51% работников образования

В Луганской области продолжается пятый этап вакцинации населения, во время которого от COVID-19 прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.

Об этом журналистам рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев, сообщает пресс-служба ЛОВГА.



По его словам, по состоянию на 1 сентября одной дозой вакцины привито 15,1% взрослого населения Луганщины (в Украине – 12,8%), а удельный вес полностью вакцинированных (двумя дозами) – 10,5% (в Украине – 8,7 %).



С 1 сентября начался учебный год, поэтому вакцинация педагогов очень важна. К тому же, в Украине было разработаны критерии перехода на онлайн образование. Так, в случае «выхода» области из «зеленой» зоны, посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала.



В Луганской области такой показатель пока ниже – одной или двумя дозами вакцинировано почти 51% работников образования. В лидерах медицинские колледжи Лисичанска и Старобельска – там привито 75% персонала.



«Для создания прочного коллективного иммунитета от COVID-19 среди взрослого населения, который сохранит их здоровье и жизнь, призываю вакцинироваться не только работников образования, но и всех жителей Луганщины», – сказал Юрий Стогниев.



Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что лечебные учреждения области в достаточном количестве обеспечены вакцинами: Astrazeneca – 11270 доз, Comirnaty – 8644 доз, CoronaVac – 59164 доз и Moderna – 12495 доз. Для вакцинации работников образования в учебные заведения будут также выезжать мобильные группы.