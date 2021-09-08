Главе правления ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» сообщено о новом подозрении, – облпрокуратура

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры 7 сентября 2021 следователем сообщено о новом подозрении Председателю правления частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот» по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах и служебной небрежности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник химического предприятия организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию, начиная с февраля 2017 года, вопреки имеющимся налоговым обязательствам перед государственным бюджетом с расчетных счетов ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый, действуя вопреки действующему законодательству, создав искусственные условия для невозможности уплаты налогового долга, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.

По заключению проведенной судебной экономической экспертизы своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога.

Также в ходе досудебного расследования установлен факт совершения должностным лицом служебной халатности, которая выразились в начислении химическому предприятию штрафных санкций в сумме более 5 млн грн за несвоевременную уплату указанных налогов.

Сейчас подозреваемому сообщено о завершении досудебного расследования по указанным фактам. В ближайшее время обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное служащему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.