Хотел сжечь мусор: в ОРЛО на приусадебном участке подорвался мужчина

Во временно неподконтрольном Фрунзе подорвался на мине 53-летний мужчина.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

“Житель посёлка вечером пошёл на родительскую усадьбу, чтобы убрать сухостой. Дом находится на улице рядом с линией разграничения. Пенсионер, собрав мусор и сухостой в кучу, бросил горящую спичку и услышал резкий хлопок. В это время мужчина разговаривал со своим товарищем по телефону. Поэтому, когда пришёл в сознание, попросил друга вызвать скорую помощь”, – сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «минно-взрывная травма, обширное осколочное ранение левой подмышечной области, шок I-II степени». Его состояние тяжёлое.