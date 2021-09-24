Уже через две-три недели Луганщина может очутиться в «красной зоне» карантина

Министерство здравоохранения Украины на этой неделе зафиксировало самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году: 68% — рост новых случаев заболевания, 51% — рост госпитализации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки «оранжевого» уровня», – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Кузин напомнил, что решением от 21 сентября все 25 регионов Украины были переведены в «желтый» уровень эпидопасности.

«Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в «красный» уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к «красному» уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании», – указал главсанврач.

В то же время Кузин отметил, что нагрузка на систему здравоохранения страны контролируема: занято 34% коек реанимации, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ, а число пациентов, которым назначен кислород, – 19% от количества коек с кислородом.

При этом Кузин подчеркнул «95% (госпитализированных – ИФ) в больницах – невакцинированные».

Главсанврач также сообщил, что штамм «дельта» является преобладающим. «Почти в каждом регионе штамм «дельта» регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей», – сказал он.