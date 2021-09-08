Жители Белокуракинской и Новопсковской ОТГ могут получить грант на развитие бизнеса и социального предпринимательства

МОМ приглашает жителей Белокуракинской и Новопсковской громад к участию в конкурсе на получение грантовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Правительства Японии в рамках проекта «Инициативы громад для уменьшения влияния COVID-19 на пострадавшие от конфликта регионы Украины» приглашает жителей Белокуракинской и Новопсковской громад принять участие в конкурсном отборе на получение грантовой помощи на развитие бизнеса и социального предпринимательства.



Цель проекта – укрепление экономического потенциала пострадавших от конфликта громад и создание новых рабочих мест. МОМ стремится поддержать владельцев действующих бизнесов и стартапов и способствовать социально-экономическому развитию области.



Грантовая помощь оказывается в размере 5000 долларов США для расширения предпринимательской деятельности и до 8000 долларов США для начала нового бизнеса.



Лица, получившие грантовую поддержку от МОМ или других международных организаций в течение последнего года, к участию не допускаются. Отбор участников проекта будет осуществляться на конкурсной основе.



Желающие получить гранты должны до 13 сентября 2021 заполнить анкету по ссылке

С более подробной информацией об основных этапах конкурсного отбора и требования к кандидатам можно ознакомиться на сайте МОМ