В разведке объяснили, как можно было избежать войны на Донбассе: «Это была большая ошибка»

Войны на Донбассе можно было бы избежать, если бы в 2014 году для сдерживания российской агрессии применили разведподразделения.

Такое мнение высказал действующий руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает ДонПресс.

Он отметил, что когда Россия развязала войну против Украины, страха у разведчиков не было. Вместо этого они стремились как можно быстрее вступить в бой, чтобы защищать свое государство. Однако, политическое руководство страны не спешило внедрять их в событиях, касающиеся захвата Крыма войсками РФ. Буданов уточнил:

«Как и тогда, так и сейчас, повторюсь: это была большая ошибка, которая стоила нам потери большой части нашей территории. В принципе, с этого началась вся война на Донбассе».

По словам Буданова, тогда в разведке были профессиональные военные и если бы тогда Украина применила силу, то скорее всего, войны, которая длится до сих пор, не было:

«Все занимались совершенно разными делами, но никто не сомневался, что надо применять подразделения».