В Луганской области зафиксировали 291 новый случай COVID-19

Лабораторно подтверждено 291 новый случай COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще пятеро больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск — 44, Рубежное — 29 Северодонецк — 93, Беловодск — пять, Белокуракино — два, Кременная — три, Марковка — три, Меловое — пять, Новоайдар — 13 Новопсков — четыре, Попасная — 36, Сватово — восемь, Станица Луганская — 21 Старобельск — 23 Троицкое — два.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 32 133 случаях.

Выздоровели — 27663 (за последние сутки — 53), лечатся — 3409 (345 — стационарно, 3064 — амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1617 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1247.

Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 411 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 47 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летний мужчина из Лисичанска, 54-и 86-летний мужчины из Попаснянщины, 80-летняя женщина из Новоайдарщины и 65-летний мужчина из Рубежного.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1061 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 сентября (09:00) в Украине 2379483 подтвержденных случая COVID-19, из них 55 424 летальных, 2240388 человек выздоровели. Всего проведено 12633853 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 9058 новых случаев; летальных — 140; осуществлено 82181 тестирования; выздоровели 2415 человек.