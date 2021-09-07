На Луганщине назвали основные причины роста заболеваемости COVID-19

Об эпидемиологической ситуации в Луганской области и мерах по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, рассказал на пресс-брифинге заместитель генерального директора ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» Владимир Жданов.



По состоянию на 1 сентября с начала пандемии женщин заболело 17156 (60,1%), мужчин – 11 408 (29,9%). Детей до 17 лет – 1220 (4,3%) и взрослых – 27344 (95,7%).



Зарегистрировано 1548 случаев заболевания у медицинских работников, 18 из них умерли.



Смертность в области на 100 000 населения составляет 150,5 (в Украине 141,3), летальность 3,5% (в Украине – 2,4%).



Спикер сказал, что 2020 году было зарегистрировано 10 830 случаев заболевания, тогда как за 8 месяцев текущего года – 17 734.



В июне 2021 зарегистрировано 474 больных, июле – 544, августе – 1399.

Он отметил, что в области с середины августа наблюдается существенный рост заболеваемости. За 34 неделю зарегистрировано 373 больных, в 35 неделю – 536. Недельный рост на 43,7% зафиксирован почти на всех территориях области.



Также в последнее время больше, чем ранее фиксируется заболеваемость детей и взрослых в возрасте до 40 лет.



«Сегодня Луганская область находится в« зеленом »уровне эпидбезопасности, но некоторые показатели заболеваемости превышены для этой зоны», – подчеркнул Владимир Жданов.



Так, уровень заболеваемости составляет 143 на 100 тыс. населения, при пороговом 75.



Однако по количеству проведенных исследований Луганская область в тройке лидеров. За последние семь дней средний показатель проведенных ПЦР-тестов на 100 тыс. населения – 1114 (300 пороговый).



«Для проведения исследований на коронавирус область полностью обеспечена тестами, реактивами и другими материалами», – отметил спикер.



Среди причин резкого повышения заболеваемости в области он назвал: отказ населения от ношения медицинских масок, даже в закрытых помещениях, не соблюдение социальной дистанции и не желание вакцинироваться.



«Обращаюсь к жителям области – вакцинируйтесь! Приведу такие данные: среди привитых в области заболело всего 0,06% тех, кто получил одну или две дозы. Вакцина дает гарантии или не заболеть, или если заразились, течение болезни будет легким », – отметил Владимир Жданов.