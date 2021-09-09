Шахта “Золотое” ГП “Первомайскуголь” подлежит реструктуризации

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой политики, топливно-энергетического комплекса, развития громад и территорий и защиты окружающей среды рассмотрел и в целом поддержал проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий», разработанный Минэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



По словам и.о. председателя облгосадминистрации Екатерины Безгинской, которая в режиме онлайн участвовала в заседании Правительственного комитета, предварительно был предоставлен протокол согласования предложений по данному проекту распоряжения Кабмина.



«Принципиальным для нас вопросом была социальная защита работников« Шахты «Золотое» ГП «Первомайскуголь», которая подлежит реструктуризации. Сейчас на предприятии работают 569 человек. Из них – 340 останутся обслуживать шахту, которая будет работать в водоотливном режиме, 72 будут трудоустроены, а 157 – это шахтеры-пенсионеры », – отметила она.



Министерство финансов и СКМУ также поддержали позицию Минрегиона по ликвидации затопленных, неработающих и убыточных шахт, ведь государство вынуждено постоянно увеличивать расходы на их содержание.



“Прогнозируемо проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий» не поддержал Независимый профсоюз горняков. Однако, поскольку конструктивных предложений от НПГ не последовало, принято решение провести совместное совещание всех заинтересованных сторон и согласовать вопросы социальной защиты горняков с независимым профсоюзом. Окончательно проект распоряжения рассмотрят на следующей неделе”, – сказано в сообщении.