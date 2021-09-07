В Украину идет бабье лето

В Украину пришел антициклон, и начинается бабье лето.

Об этом сообщил ведущий программы “Сегодня Новости” на канале “Украина 24”.

“Более 20 градусов тепла и никаких дождей. В Украину пришел антициклон, который оповещает о начале бабьего лета. Потеплеет уже с завтрашнего дня, сообщают синоптики”, – рассказал ведущий.

По данным синоптиков, ночью уменьшится вероятность заморозков, днем столбики термометров поднимутся до +17…+24 градусов, в Киеве дневная температура воздуха достигнет +22.

“Будет ясно и сухо. В целом же бабье лето прогнозируют на всю неделю, так как антициклон будет блокировать любые осадки, уверяют метеорологи”, – рассказал ведущий.