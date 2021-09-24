На Луганщине дачник задержал вора

В полицию города Северодонецк периодически поступают сообщения о совершении краж из дачных кооперативов. В связи с этим были созданы дополнительные патрульные маршруты, которые охватывают эти участки. Кроме этого, руководство уголовного розыска и блока превенции провели ряд встреч с главами и представителями садоводств, чтобы привлечь к профилактике краж во вверенных кооперативах.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

«В созданных для оперативного обмена информацией группах в мобильных приложениях, дачники и полицейские предупреждают, сообщают о чужих и присылают фотографии подозрительных лиц. Проблема воровства сплотила граждан и правоохранителей, и сегодня уже получены первые результаты тесного взаимодействия» — сказано в сообщении.

60-летний ранее не судимый житель с. Щедрищево за одну ночь совершил две кражи из дачных домов, расположенных в с. Замуловка. 57-летний дачник услышал подозрительные звуки из соседних домов и задержал вора непосредственно после совершения преступлений. Оперативники и следователи, прибывшие на вызов, изъяли у вора похищенное имущество и установили пострадавших от его преступных посягательств.

В рамках начатых уголовных производств по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 185 УК Украины «Кража», мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.