Экологи за счет международной технической помощи проведут анализ шахтных вод, прибывающих на шахту “Золотое”

На шахте «Золотое» в Луганской области постоянно выкачивают воду, которая прибывает из ОРДЛО, и последние несколько лет не добывают уголь. В конце 2021-го и в начале 2022-го экологи счет международной технической помощи должны провести анализ шахтных вод.

Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” директор департамента коммунальной собственности, земельных отношений, экологии и природных ресурсов Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Олейников.

“По состоянию на сейчас проблемы именно с шахтой «Золотое» на подконтрольной территории. Но эта ситуация сложилась вообще из-за того, что незаконные вооруженные формирования остановили работу отливных комплексов нескольких шахт, в том числе «Первомайская» и «Голубовская» (шахты, которые расположены сразу за линией разграничения – ред.). Они гидрологически связанные с шахтой «Золотое» через шахту «Родина», и именно они поддерживали гидрологический баланс в системе. Поэтому именно на шахте «Золотое» на подконтрольной территории прилив подземных вод увеличился. На других шахтах уровень воды – в пределах промышленного процесса”, – сообщил Сергей Олейников.

Он добавил, что избыточные шахтные воды поступают в реку Верхняя Беленькая – приток Северского Донца.

“На шахте «Золотое» и других шахтах есть очистные сооружения. Они состоят из механической чистки с последующим обеззараживанием. Но они не обеспечивают нормативной очистки высокоминерализованных шахтных вод. Они вычищают от взвешенных веществ, затем – в отстойники, где все находится в течение многих десятилетий. Главная экологическая проблема – это засоление подземных питьевых вод шахтными водами. Ученые утверждают, что шахтные воды попадают в питьевые воды и количество последних уменьшается. Соответственно, засоленная вода уходит в Донецкую область, и там эти проблемы проявляются”, – отметил чиновник.

Сергей Олейник добавил, что сейчас проводятся переговоры с международными донорами, которые установили бы, каким образом возможна очистка шахтных вод. В частности, ведутся переговоры с Норвежским советом по делам беженцев, ПРООН и ACTED. Они были успешны, ведь за средства международной технической помощи будет проведен мониторинг шахтных вод в третьем-четвертом квартале 2021 и первом квартале 2022. После этого планируется рассмотреть вопрос проектирования очистных сооружений для шахтных вод на шахте “Золотое”.

Директор департамента также отметил, что неизвестно, в каком состоянии сейчас находятся водоемы на неподконтрольной территории Луганщины. Что касается водоемов на подконтрольной территории области, то они умеренно загрязнены, говорит он.

“У нас есть информация по рекам Айдар, Верхняя Беленькая, Деркул. Наблюдение за состоянием поверхностных вод и объектов осуществляет Северодонецкое бассейное управление водных ресурсов. Есть информация 2020 года – исследование показало концентрацию свинца, никеля, кадмия и некоторых стойких органических загрязнителей в этих реках. У нас сегодня умеренно загрязненные воды”, – сообщил Сергей Олейник.