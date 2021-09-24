Украине нужно идти по пути Азербайджана: политик рассказал о том, как вернуть Донбасс и Крым

Встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным не будет, так как в Кремле не заинтересованы в переговорах, в то время как целью Киева является возвращение захваченных Крыма и Донбасса. Украинское государство должно идти по пути Азербайджана, укрепляя свою армию и усиливая работу с союзниками. Об этом заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что встречи Зеленского и Путина, скорее всего, не будет. Если такие переговоры все-таки состоятся, они ничего не изменят. Для достижения успеха Киеву нужно идти по пути Азербайджана, усиливая мощь украинской армии и подключая к сотрудничеству союзников. В таких условиях у Украины появится шанс вернуть Донбасс раньше, чем Баку восстановил контроль над Карабахом, передает Главред.

«Этой встречи не будет, она не нужна Путину… Давайте будем говорить откровенно — встреча с Путиным ничего не даст. Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан — увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач, и привлекать крупных партнеров, как это сделал Азербайджан. Например, для него (Азербайджана) таким партнером стала Турция. Украина должна идти по этому пути, другого пути нет. Для Азербайджана нужно было 30 лет, чтобы они вернули Нагорный Карабах. Можем мы быстрее вернуть Донбасс? Да, можем, для этого нужны мощные дипломатические движения, и прочная большая и современная армия, другого пути нет. Если не будет ни одного из этих, либо одного из этих элементов, мы не сможем достичь результата», — полагает Береза.

Что касается вопроса Крыма, по его словам, у Украины появится возможность возврата полуострова в том случае, если Россия столкнется с крупными переменами.

«Крым вообще можно возвращать будет только после того, как Путин в любой форме будет отстранен от власти. Или (произойдет) смена руководства России, или будет какой-то там дворцовый переворот, или будет, например, а такое тоже может быть, развал страны, как это было с Советским Союзом», — сказал Береза.

Также он добавил, что Киев может вернуть свои территории либо при помощи дипломатии, либо войны. Нужен мощный союзник, и, скорее всего, это США или Европа.

«Это может быть на сегодня только США или Европа, если мы сможем их убедить. Великобритания присоединится, возможно, к Европе, это мощный союзник. Но еще раз говорю — либо США или Европа», — подчеркнул Борислав Береза.