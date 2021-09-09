В ЛОВГА сообщили подробности обстрела Трехизбенки. ФОТО

Напомним, вчера, 8 сентября, незаконные вооруженные формирования обстреляли поселок Трехизбенка, который находится на линии разграничения в Луганской области. В Луганской областной военно-гражданской администрации сообщили подробности атаки.

Так, вечером 8 сентября 2021 боевики совершили обстрел из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенка, что в Счастьенский громаде.

“Враг применил запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жителей Трехизбенка было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажка и частные дома”, – сказано в сообщении.

В результате обстрела произошло возгорания двухэтажки, которое, к счастью, было быстро ликвидировано силами работников ГСЧС и лесничества.



«Конечно, люди напуганы и находятся в шоке. Еще и потому, что до наступления холодов жилье восстановить невозможно. В настоящее время проводится обследование с целью оценки ущерба, решается вопрос отселения пострадавших семей. Держу вопрос на личном контроле, чтобы все пострадавшие быстро получили необходимую помощь. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ », – прокомментировал глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.