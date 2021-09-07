Юрист пояснил, как восстановить утраченные паспорт гражданина Украины и другие документы

В случае, если у гражданина Украины были украдены все документы, то восстановление и получение новых нужно начитать с паспорта.

Об этом в программе “Имею право” телеканала “Дом” рассказал юрист, директор Правобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Сергей Бреус.

Так, в первую очередь нужно обратиться в полицию, в правоохранительные органы с заявлением о пропаже паспорта.

“Это нужно не только для того, чтобы возобновить паспорт, а и для того, чтобы по утерянному паспорту на вас не взяли кредиты или другие финансовые обязательства. После того, как вы сдали этот документ, вы получаете выписку из Госреестра криминальных нарушений, где будет четко указано, что вы этот паспорт потеряли или он утерян”, — сказал юрист.

После получения этого документа или получения вывода об отсутствии криминального правонарушения, нужно обратиться в Миграционную службу с заявлением о возобновлении паспорта. К заявлению нужно приложить документ, который свидетельствует, что человек обратился в полицию и есть или вывод, или выписка из Госреестра.

Также нужно оплатить административный сбор, который зависит от времени, на протяжении которого будет делаться паспорт:

10 дней — 454 грн (0,2 прожиточного минимума для трудоспособных граждан);

20 дней — 227 грн.

Кроме того, к заявлению нужно приложить фотокарточку 3,5 на 4,5 см.

В случае, если гражданин является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), то есть паспорт который утерян, ему выдавали на неподконтрольной территории, до оккупации, то нужно также приложить документы с фотокарточками для прохождения процесса идентификации.

“Миграционная служба может все-таки не подтвердить что это личность, которая пришла, это есть она. И поэтому нужно предоставить документы для идентификации. Это могут быть документы — студенческий билет, водительские документы, читательский билет, документы по личному делу из университета. Если и таких документов нет, то нужно вписывать свидетелей — родственников, которые могут подтвердить что он — это есть он”, — разъясняет Бреус.

Если же Миграционная служба не сможет сделать такую идентификацию, то для установления личности с соответствующим заявлением нужно обращаться в суд. Заявление подается в суд за местом проживания такого гражданина.

“Обязательно в заявлении нужно приложить документы которые так или иначе подтверждают что он это он. Документы об образовании, документы о получении какой-то квалификации или рабочие документы, в лучшем случае это копии паспорта, если у него остались и, конечно же, свидетели. Если это не родственники, то знакомые или люди, которые знают человека. Это первый этап. Когда уже будет решение о признании, что этот человек, это он, нужно будет обратиться с этим решением в Миграционную службу и Миграционная служба выдаст паспорт”, — рассказал правозащитник.

На период изготовления паспорта вместо утерянного Миграционная служба выдает временное удостоверение личности. С этим временным документом можно обратиться в органы налоговой службы, чтобы получить идентификационный код.

Что касается других документов, например, о праве собственности, то также нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, где четко указать, что пропали документы и какие, например, документы на дом, на квартиру. Также нужно сделать запросы и в Госреестр недвижимости, чтобы были хотя бы какие-то подтверждения о наличии недвижимости. Затем нужно обращаться в суд, чтобы получить решение о признании права собственности в связи с утерей правоустанавливающих документов.

Также в Украине действует отдельный порядок восстановления документов об образовании. Если это образовательное учреждение пребывает на неподконтрольной территории, то нужно обращаться в Министерство образования с заявлением, в котором указывается период, где человек учился, какую специальность он там получил. Если есть копии документов, которые это подтверждают, Минобразования проверяет соответствующую информацию в электронной базе. Если информация подтверждается, то Минобразования уполномочивает одно из высших учебных заведений, которые находятся на подконтрольной территории, чтобы это заведение выдало дубликат документа об образовании.