Пять отремонтированных приемных отделений на Луганщине оснащают современными КТ, рентгенами и УЗИ

В рамках реализации проекта «Большое строительство» по инициативе Президента Украины в Луганской области завершены ремонтно-строительные работы в приемных отделениях пяти опорных больниц. Общий объем финансирования составил 40 млн грн из госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



За счет средств госбюджета ГП «Медицинские закупки Украины» купили пять компьютерных томографических систем для всех открытых отделений неотложной медицинской помощи, из них два аппарата на 16 срезов для Старобельской многопрофильной больницы, Беловодской многопрофильной больницы, один аппарат на 32 среза для Сватовской многопрофильной больницы, два аппарата на 64 среза для больниц интенсивного лечения II уровня — Лисичанской многопрофильной больницы и Рубежанской центральной городской больницы.



На данный момент все аппараты уже смонтированы, впрочем лисичанская больница ждет получения лицензии на эксплуатацию томографа после 29 сентября.



Также за счет госсубвенции приобретено рентгенографические аппараты для Сватовской и Рубежанской больниц. Аппараты смонтированы и введены в эксплуатацию.



Приобретено и введено в эксплуатацию три аппарата УЗИ для Беловодской, Сватовской и Рубежанской больниц.



Кроме того, ожидается централизованное снабжение через МОЗ Украины стационарной рентгеновской ангиографической системы для Лисичанской больницы и систем эндоскопических исследований.