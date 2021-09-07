Старобельск: мужчину, напавшего на полицейскую, лечат в больнице под стражей. ВИДЕО

Мужчина, который вечером 4 сентября напал на полицейскую батальона Луганск-1, находится под стражей в хирургическом отделении Старобельской больницы. Как рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Луганщины Татьяна Кириленко, во время отработки города на чердаке одного из заброшенных зданий на сотрудницу полиции сзади набросился неизвестный и начал душить.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

“Полицейская пытались прекратить нападение, в результате чего была вынуждена сделать предупредительный выстрел, который отрикошетил и попал нападающему в ногу. На этот звук немедленно прибыл ее напарник, который был неподалеку. Мужчине была оказана медицинская помощь, вызвана карета “скорой помощи”, после чего его было госпитализировано в больницу”, – говорит Татьяна Кириленко.

По ее словам, сейчас жизни и здоровью и полицейской, и напавшего на нее, ничего не угрожает. Женщина находится на больничном, а мужчину задержали и лечат под охраной.

“Ему было объявлено о подозрении по ст. 348 УК Украины. Это нападение на сотрудника полиции. Материалы относительно применения полицейской оружия были направлены в ГБР. Там открыто уголовное дело по ст.365, в рамках которого будет определено, правомерно ли было применено оружие или нет”, – добавила пресс-секретарь.

Также в полиции подчеркнули, что мужчина, который совершил нападение на сотрудницу полиции, был в состоянии алкогольного опьянения. Само событие произошло до наступления темноты, поэтому не заметить полицейскую форму нападающий не мог.

Его же жена утверждает, что мужчина заметил на чердаке здания подозрительного человека. Решил, что это убийца, которого разыскивают в Старобельске, и попытался его найти. Полицейские же напали на него и избили, а также выстрелили в ногу. Сейчас ведутся следственные действия.