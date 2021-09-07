Более 100 новых случаев COVID-19 выявили на Луганщине

Лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умер еще один больной.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – двадцать два, Рубежное – одиннадцать, Северодонецк – двадцать семь, Белокуракино – четыре, Марковка – четыре, Меловое – пять, Новопсков – семь, Попасная – пять, Сватово – девять, Станица-Луганская – восемь, Старобельск – девять.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 989 случаях.

Выздоровели – 26800 (69 за последние сутки), лечатся – 1174 (147 – стационарно, 1027 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1255 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1175.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21,4 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 72-летняя женщина из Попасной.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1015 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 7 сентября (в 9:00) в Украине 2300504 подтвержденных случая COVID-19, из них 54 054 летальных, 2214606 человек выздоровели. Всего проведено 12131185 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2197 новых случаев; летальных – 53; осуществлено 48399 тестирований; выздоровели 1429 человек.