Опубликован график работы передвижных отделений почтовой связи в Северодонецком районе

С целью улучшения качества обслуживания, обеспечения в полном объеме услугами пользователей удаленных населенных пунктов Луганской области созданы передвижные отделения почтовой связи нового формата. На сайте Северодонецкой городской военно-гражданской администрации появился график работы таких отделений в Северодонецком районе:

Указывается, что график может меняться, о чем будет сообщено дополнительно.

Отметим, что на Луганщине в отдаленных селах закрыли 104 отделения «Укрпочты». Вместо них теперь будут работать 34 мобильные бригады.

Мобильные бригады будут обслуживать населенные пункты области, где проживает менее чем 1200 человек. Подробнее об этом — здесь.