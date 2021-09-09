Северодончанка хотела купить дрова, но попала на крючок мошенников

Внесли предоплату, но товар не получили – трое жителей Луганщины стали жертвами интернет-мошенников.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 36-летняя жительница Лисичанска перечислила 600 грн в качестве предоплаты продавцу детских вещей на сайте «OLX», но товар не получила и потеряла с ним связь.

50-летняя северодончанка нашла объявление о продаже дров в соцсети «Facebook», перечислила незнакомому продавцу полную оплату в сумы 4200 грн, но заказанное не получила.

21-летний житель с. Нырковое перечислил неизвестному продавцу в Интернете 16 200 грн в качестве предоплаты за автомобильную запчасть, но заказ так и не получил.

Полиция обращается к жителям области! Старайтесь не платить заранее за товар в Интернете, предоплату осуществляйте только проверенным продавцам, с другими – оплачивайте товар после получения!