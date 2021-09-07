Правозащитники прокомментировали процессы объединения оккупированных частей Луганщины и Донетчины

На фоне недавних заявлений главарей так называемых “ЛНР” и “ДНР” о создании “единого экономического пространства” в “Восточной правозащитной группе” отметили, что процесс объединения “республик” начат давно. Однако до этого времени местные элиты в неподконтрольном Луганске препятствовали таким попыткам, так как считали, что это не “объединение”, а “поглощение” Луганска Донецком.

“На сегодняшний день известно, что данный процесс активизируется после выборов депутатов в ГосДуму РФ. Над реализацией данного проекта работают политтехнологи из РФ, например Андрей Манойло”, – прокомментировали в правозащитной организации в социальной сети “Фейсбук”.

Они отметили важные моменты:

так называемая “граница” между оккупированными частями Донетчины и Луганщины сейчас открыта;

действует предприятие «Железные дороги Донбасса» которое управляет железной дорогой в ОРДЛО из Ростова;

источники говорят, что в рамках “объединения” сначала произойдет слияние нескольких предприятий, потом создадут “координационные советы”. После придут к идее, что “ЛНР” и “ДНР” нужна общая “конфедерация”, без потери субъектности для «Минских соглашений»;

Президент РФ Владимир Путин уже несколько раз в интервью употреблял словосочетание «Республика Донбасс»;

По всей территории ОРДЛО разместили наружную рекламу со словосочетанием “Единый Донбасс”

“Потом будут объединены и синхронизированы так называемые “законы” НВФ «ЛНР» и «ДНР»”, – добавили правозащитники.

Напомним, накануне главари “ЛДНР” вновь пообещали местным жителям “ростовские” зарплаты и пенсии.