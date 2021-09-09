Авария на шахте “Красный Партизан”: НВФ “ЛНР” заявили о задержании должностных лиц предприятия

Оккупанты на временно неподконтрольной территории Луганской области сообщили об открытии “уголовного дела” по факту аварии на шахте “Красный Партизан”. Напомним, накануне на предприятии произошел обрыв троса клети, в результате чего 9 горняков погибли, 19 получили травмы.

“Установлено, что в результате нарушения должностными лицами шахты требований промышленной безопасности опасных производственных объектов при спуске смены произошёл обрыв каната, что повлекло самовольное скатывание состава людских площадок с работниками смены”, – пишут ресурсы, подконтрольные НВФ, со ссылкой на так называемую “генпрокуратуру ЛНР”.

Сообщается, что уже задержаны несколько должностных лиц шахты “Красный Партизан”.

Вместе с тем, по информации главы “Восточной правозащитной группы” Павла Лисянского, на оккупированной территории Луганщины уже допросили горного мастера участка шахты и главного мастера. В своих показаниях они сказали, что предупреждали об изношенности оборудования. Об этом правозащитник рассказал в комментарии “Суспільне”.

Сейчас, говорит Павел Лисянский, оккупанты допрашивают руководство шахты.

“Скорее всего, руководителя шахты” Красный Партизан “посадят. Перед выборами оккупационной администрации нужно показать людям, что они накажут виновных. А на самом деле это не вина руководства шахты, а вина руководства” Востокуголь “, которому принадлежит шахта и так называемого” министра промышленности ЛНР “, – сказал Лисянский.