Авария на шахте “Красный Партизан”: НВФ “ЛНР” заявили о задержании должностных лиц предприятия

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Оккупанты на временно неподконтрольной территории Луганской области сообщили об открытии “уголовного дела” по факту аварии на шахте “Красный Партизан”. Напомним, накануне на предприятии произошел обрыв троса клети, в результате чего 9 горняков погибли, 19 получили травмы.

“Установлено, что в результате нарушения должностными лицами шахты требований промышленной безопасности опасных производственных объектов при спуске смены произошёл обрыв каната, что повлекло самовольное скатывание состава людских площадок с работниками смены”, – пишут ресурсы, подконтрольные НВФ, со ссылкой на так называемую “генпрокуратуру ЛНР”.

Сообщается, что уже задержаны несколько должностных лиц шахты “Красный Партизан”.

Вместе с тем, по информации главы “Восточной правозащитной группы” Павла Лисянского, на оккупированной территории Луганщины уже допросили горного мастера участка шахты и главного мастера. В своих показаниях они сказали, что предупреждали об изношенности оборудования. Об этом правозащитник рассказал в комментарии “Суспільне”.

Сейчас, говорит Павел Лисянский, оккупанты допрашивают руководство шахты.

“Скорее всего, руководителя шахты” Красный Партизан “посадят. Перед выборами оккупационной администрации нужно показать людям, что они накажут виновных. А на самом деле это не вина руководства шахты, а вина руководства” Востокуголь “, которому принадлежит шахта и так называемого” министра промышленности ЛНР “, – сказал Лисянский.