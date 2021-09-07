9 стратегий улучшения гормонального здоровья

Гормональный баланс — необходимое условие для эффективного управления здоровьем и весом, самочувствием и уровнем энергии. Когда этот баланс смещается, мы сталкиваемся с неприятными последствиями во всех сферах, поэтому так важно уделять внимание своему гормональному здоровью.

Медикаментозная коррекция гормонального дисбаланса находится исключительно в компетенции эндокринолога. Но ваш образ жизни, тип питания и ежедневные привычки также имеют большое влияние на ситуацию. Приведенные ниже способы помогут вам улучшить состояние гормонального здоровья.

Сведите к минимуму сахар и другие простые углеводы в рационе

Простые углеводы дают организму возможность быстро получить большое количество глюкозы. Постоянные скачки сахара в крови вызывают повышенную выработку инсулина и нарушают баланс других гормонов. Снизив количество сладких и мучных продуктов в пользу сложных углеводов (овощей, фруктов, продуктов из цельного зерна), вы заботитесь не только о своем весе, но и о гормональном здоровье.

Потребляйте достаточное количество протеинов

Белок — основной строительный материал в организме, в том числе и для гормонов. Диета, богатая качественным протеином, помогает регулировать гормоны голода и насыщения, улучшает обмен веществ и повышает интенсивность жиросжигания. Снабжение организма полным набором аминокислот не только повышает шансы быстро похудеть, но и способствует здоровому балансу гормонов.

Не исключайте жиры из питания

Жиры важны для гормонального здоровья, в особенности для баланса половых гормонов и поддержания репродуктивной функции. Предпочтение отдавайте продуктам с полезными жирами. Это могут быть орехи, семена, нерафинированные растительные масла, авокадо, морская рыба.

Включайте клетчатку в ежедневное меню

Питание, обогащенное пищевыми волокнами, — отличный способ продлить чувство насыщения и управлять аппетитом. Кроме того, регулярное употребление клетчатки помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови. Включите в свое меню больше свежих овощей и фруктов, цельно зерновых продуктов.

Откажитесь от кофе в пользу зеленого чая

Зеленый чай — один из самых полезных повседневных напитков. Как и кофе, он содержит кофеин для бодрости, но не провоцирует чрезмерную выработку гормонов стресса и не вызывает чувство повышенной раздражительности и тревожности, как это часто бывает при злоупотреблении кофейными напитками. Зеленый чай богат антиоксидантами и способен повысить чувствительность тканей к инсулину.

Освойте техники по управлению стрессом

Хронический стресс — причина постоянного повышения уровня кортизола в крови. Этот гормон провоцирует постоянное переедание и избыточное жироотложение, особенно в области живота. Хронический стресс может стать первопричиной не только гормонального дисбаланса, но и развития метаболического синдрома. Научиться управлять стрессом помогут медитации, физические нагрузки, качественный сон и отдых, сбалансированная диета.

Хороший сон — это здоровье

Качество сна может иметь решающее значение в балансе гормонов и нейромедиаторов. Выработка этих веществ, как и многие другие процессы в организме, связана с вашим циркадным ритмом. Нарастить мышечную массу, быстро похудеть, улучшить свое самочувствие или повысить продуктивность — решение каждой из этих задач требует внимания к ночному восстановлению организма. Соблюдайте элементарные правила гигиены сна, создайте собственные вечерние ритуалы для расслабления и настроя на отдых.

Добавьте активность в повседневную жизнь.

Умеренная физическая активность благотворно влияет на все органы и системы тела, в том числе и на гормональную. Совершенно не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал или начинать подготовку к марафону. Если вы давно ведете малоподвижный образ жизни, на первое время достаточно будет просто добавить двигательной активности. Старайтесь больше ходить пешком, чаще бывать на свежем воздухе, проводите небольшую разминку утром и в течение дня.

Запишитесь на прием к врачу диетологу

Эндокринолог диетолог — именно тот специалист, который может правильно диагностировать тип и характер гормонального дисбаланса, определить его влияние на ваш вес и здоровье и разработать персональную тактику лечения. Записать на прием к такому доктору вы можете в специализированной клинике диетологии DietCenter. Здесь вам предложат пройти анализ состава тела и гормональное профилирование. На основании этих исследований врач принимает решение о назначении лабораторных анализов. Специалисты центра разработают персональный план питания для восстановления гормонального баланса, составят рекомендации по образу жизни и физической активности. При необходимости доктор назначит медикаментозное лечение.