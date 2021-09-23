Террористы Бородай и Прилепин прошли в Госдуму РФ

Центризбирком РФ по итогам «выборов» в Госдуму распределил депутатские мандаты.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает inforesist.org

Так, по предварительным данным, пропутинская партия «Единая Россия» получает 324 места из 450 и сохраняет конституционное большинство.

В российскую Госдуму также проходят КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», ЛДПР и «Новые люди».

От «Единой России» мандат получит террорист Александр Бородай, который с мая по август 2014 года был главой «Совета министров» «ДНР».

От «Справедливой России – за правду» в Госдуму, среди прочих, попал писатель-боевик Захар Прилепин, командовавший подразделением оккупантов.