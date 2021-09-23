Синоптики предупреждают о заморозках в Луганской области

24 сентября в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью +1 .. + 6 0 , на поверхности почвы заморозки 0-5, по востоку в воздухе 0-3 мороза, днем +11 .. + 16 0 .

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью +4 .. + 6 0 , днем +13 .. + 15 0 .

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью +4 .. + 6 0 , днем +15 .. + 17 0 .