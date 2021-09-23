На Луганщине выявили 333 новых случая COVID-19

Лабораторно подтверждено 333 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще пятеро больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Лисичанск — 64, Рубежное — 23 Северодонецк — 97, Белокуракино — три, Кременная — 10 Марковка — одно, Меловое — пять, Новоайдар — 19 Новопсков — 12, Попасная — 30 Сватово — 16 Старобельск — 53.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 31 842 случаях.



Выздоровели — 27610 (за последние сутки — 48), лечатся — 3176 (320 — стационарно, 2856 — амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1589 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1241.



Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 384 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 44,9 (при пороговом уровне 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 79-летняя женщина из Лисичанска, 60-летняя женщина из Марковки, 73-летняя женщина из Мелового, 93-летняя женщина из Попасной, 74-летняя женщина из Старобельска.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 1056 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22 сентября (09:00) в Украине 2370425 подтвержденных случаев COVID-19, из них 55 284 летальных, 2237973 лица выздоровели. Всего проведено 12593275 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 7866 новых случаев; летальных — 123; осуществлено 84935 тестирований; выздоровели 2305 человек.