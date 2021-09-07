НВФ на оккупированном Донбассе создают “единое экономическое пространство”

Главы группировок «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушиилин заявили о создании «единого экономического пространства».

Об этом сообщают подконтрольные группировке СМИ, передает Реальная газета.

«Донецкая народная республика и Луганская народная республика <…> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях», – цитирует источник совместное заявление глав «республик».

Также сообщается, что стороны планируют в ближайшее время подписать договор о “едином таможенном пространстве”.

«В настоящее время завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», – говорится в совместном заявлении.