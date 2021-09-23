Туристы-водники из Луганской области заняли 3-е место на Кубке Украины среди юношества по водному туризму

В период с 14 по 18 сентября возле пгт Эсхар Чугуевского района Харьковской области состоялись соревнования Кубка Украины среди юношества по водному туризму. В мероприятии приняли участие команды двух возрастных групп Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки ЛОГА.

Как указывается, Луганскую область на соревнованиях представляла команда старшей возрастной группы Северодонецкого городского Центра национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи в составе Гамовой Дарии, Рабочей Полины, Худякова Максима, Мостового Ивана, Лемжина Кирилла, Таранюка Богдана, Бугаец Андрея, Василькова Михаила. Тренеры команды: Лариса Борисова и Александр Герасименко.

Соревнования по водному туризму включали дистанции «Слалом» на байдарках, катамаранах-двойках, четверках и каяках, «Спасательные работы».

В соревнованиях на дистанции «Слалом» на каяках представители Луганщины — Рабочая Полина и Гамова Дария заняли второе и третье места соответственно.



На дистанции «Слалом» на катамаранах соревновались экипажи на двухместных и четырехместных катамаранах. По итогам юные туристы-водники г.Северодонецк заняли второе место среди экипажей-четверок и третье — среди экипажей-двоек.



На третий день состоялись соревнования на байдарках среди мужских и смешанных экипажей. Среди смешанных экипажей на третьем месте — команда северодончан.



В соревнованиях на дистанции «Спасательные работы на воде» команда г.Северодонецка завоевала второе место.



В общекомандном зачете соревнований по водному туризму в старшей возрастной группе команда Северодонецкого городского Центра национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи заняла

III место.



«Все победители соревнований были награждены кубками, грамотами, дипломами и медалями Украинского государственного центра национально-патриотического воспитания, краеведения и туризма Министерства образования и науки Украины», — сказано в сообщении.