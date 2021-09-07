Трагедия на шахте “Красный Партизан”: правозащитник сообщил подробности

Как известно, вчера, 6 сентября, в вечернее время произошла авария на шахте “Красный Партизан” во временно неподконтрольном городе Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск,- ред. ЛР). В результате обрыва клети погибли девять горняков, еще 19 травмированы.

Основатель “Восточной правозащитной группы” Павел Лисянский со ссылкой на собственные источники сообщил, что людская клеть вертикального ствола шахты «Красный Партизан» транспортировала горняков, которые работали третью смену, производился спуск шахтеров, в этот момент случился обрыв транспортного каната. Не сработал так называемый “парашют” – страховка, предусмотренная на случай обрыва каната. Данная система является основной в шахтах, где работают вертикальные стволы.

“25 человек находилось в шахтной клети, это очень много, допускается не более 12 человек. По информации из профсоюзных источников ОРЛО на шахте т.о. экономили электричество, чтобы не пускать шахтную клеть дважды, и не расходовать электричество, для этого набивали шахтную клеть до отказа”, – сообщил Павел Лисянский.

Он уточнил, что известно о гибели 9 шахтеров. 19 горняков получили травмы разной степени тяжести, из них трое в тяжелом состоянии. В основном люди получили переломы. Также известно, что трое человек стояли в околоствольном дворе шахты (горная выработка) и они тоже получили травмы.

“Основная причина случившегося по предварительным данным – это изношенность транспортного каната, систематические перегрузы в перевозке людей по шахтному стволу, неисправность системы безопасности при авариях в вертикальных стволах при транспортировке людей и грузов. Должен был сработать так называемый «парашют», который бы предотвратил трагедию”, – отметил Павел Лисянский.

Работа шахты не восстановлена.