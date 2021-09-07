Сутки в зоне ООС: оккупанты семь раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, НВФ открывали огонь вблизи населенных пунктов Зайцево, Невельское, Новолуганское, Золотое-4, Новозвановка и Катериновка. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.



Боевых потерь среди украинских защитников нет.



О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



По состоянию на 7:00 утра, 7 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.