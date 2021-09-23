Денис Пудрик — новый руководитель Госпродпотребслужбы

Новой главой Госпродпотребслужбы в Одесской области стал бывший руководитель таможни, по сообщению пресс-службы самого ведомства. Пудрик Денис был назначен главой 26 августа 2021 года согласно официальному документу. Его заместителем остаётся Муратов Олег, он же познакомил весь рабочий коллектив с новым начальством.

Информация о Денисе Пудрике

Пудрик Денис возглавил таможенное ведомство Одесской области ровно год назад — 25 августа. До этого он трудился как заместитель начальника. У нового руководителя уже был богатый опыт работы, ведь до этого времени он возглавлял таможню в других субъектах: в Черниговской, Крымской, Луганской, Львовской областях и других. Помимо этого работал заместителем начальника в Донецкой таможне, Восточной. С некоторых должностей его сняли из-за люстрации, например, в Кировоградском ведомстве.

С увольнением Пудрик Денис не был согласен, поэтому оспаривал этот факт в суде. Судья в административной инстанции согласилась с тем, что увольнение произошло незаконно. Его не только восстановили в своей должности, но и выплатили компенсацию в крупном размере (677 000 гривен), она равна утраченным за весь период заработным платам.

Прежде чем стать новым руководителем Госпродпотребслужбы, в 2019 году деятель работал проректором в Национальном университете. После обучения Пудрик Денис стал кандидатом экономических наук. Новый руководитель имеет медали, например, за «За Заслуги» 3 степени, также является почётным украинским таможенником.

Пудрик Денис — семья

Пудрик Денис — семейный человек, он женился на дочери С. Куницына, который был нардепом в политической команде Петра Порошенко. Если посмотреть декларацию на Пудрика, там указано, что супругам принадлежит одна элитная квартира в Киеве, две в Донецке, под Киевом есть дача и земельный участок к ней. Также у него есть недвижимость в Турции, в Крыму (квартира, загородный коттедж с приусадебной территорией).

Пудрик Денис — результаты работы

О положительных результатах работы свидетельствует то, что недавно была заказана и организована медиаатака против Пудрика в интернете. Сам Пудрик Денис считает, что это сделали контрабандисты, которым он мешал проворачивать свои мутные дела. И это напрямую свидетельствует о том, что он неугоден теневым структурам во власти.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/cel-odna-naznachit-svoih-ljudej-denis-pud-384786/