В Северодонецке вытащили из глубокого колодца пса, прожившего там шесть лет. Работники “Азота” пришли с ним попрощаться. ФОТО

В Северодонецке команда организации “ЗооКонтроль” помогла псу по кличке Дружок выбраться на свободу из глубокого колодца на территории завода “Азот”. Собака прожила там целых шесть лет!

“Ещё щенком он упал в колодец обратной самотечной оборотной воды в районе третьего производства. Азотовцы поймут, азотовцы своих не бросают! Какими только способами работники не пытались освободить малыша. Ему построили специальную лестницу с удобными степенями, приманивали вкусняшкам и ничего не помогало. Пес все ел, но в руки не давался, убегал по тёмным трубам. Умелец-слесарь сделал клетку-ловушку, но это не помогло поймать пса”, – сказано в сообщении пресс-службы “ЗооКонтроля”.

Как сообщается, работники завода обустроили для него комфортное жилье, кормили, чем могли. “Долгие годы Дружочек сидел, кушал и гулял по трубам уходящим в глубь завода. Заводские собаки прибегали к яме и гавкали с высоты. Так проходило общение с себе подобными. Лето переходило в зиму… Работники менялись и постепенно осталось несколько человек во главе с Ириной, без них Дружочек бы не выжил. Но так не могло продолжаться вечно…”, – говорят в организации.

Об этом исключительном случае “ЗооКонтроль” узнал несколько лет назад, однако сразу попасть на режимный объект не удалось.

“Благодаря стараниями и настойчивости Ирины и единомышленников, руководство предприятия, разрешило специалистам ЗооКонтроль заехать на территорию и поймать пса. Брали дистанционно. Было много сомнений: собака могла испугаться и убежать на километр далеко по трубам. Но Александр Красюк мастерски с первой попытки ввёл дротик с седативным препаратом. Пес мотнулся в трубу, к всеобщему счастью далеко не убежал. Несколько долгих минут и Руслан вынырнул из подземелья с собакой в руках. За всеми событиями наблюдала группа поддержки “ловли Дружочка” из сотрудников цеха органических продуктов. И молились затаив дыхание, и радовались, когда Дружок на руках покидал свою тюрьму”, – сообщают в пресс-службе.

На память с Дружком были сделаны фотографии. Удивительно, но работников “ЗооКонтроля” просили подождать некоторых сотрудников, которые очень хотели попрощаться с собакой и пожелать ей удачи в новой жизни.

“Сейчас Дружочек у нас. Собака абсолютно здорова, привита от бешенства. Животное миролюбо, не агрессивное, чистоплотное. Сидит спокойно в вольере, кушает, к другим собакам не задирается. Через пару дней мы передадим его волонтерам для поиска достойной семьи. Просим репост. Ищем дом. Собачке, всю жизнь прожившей на АЗОТе, очень нужна помощь северодончан!!”, – добавили в пресс-службе.