Оборвалась клеть: в ОРЛО на шахте погибли девять человек

ЧП произошло на шахте “Красный Партизан” во временно неподконтрольном городе Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск, – ред.) вчера, 6 сентября.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Как стало известно, оборвался трос площадки, которая опускала горняков на рабочие места. Погибли девять человек.

Спасатели во время поисковых работ с места происшествия эвакуировали 19 рабочих. Пострадавшие госпитализированы. На поверхность уже подняли тела девяти погибших шахтёров.

НВФ заявляют, что руководство шахты занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам.

Причины аварии выясняются.