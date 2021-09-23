В ООН констатировали ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе

В мониторинговой миссии ООН констатируют, что ситуация с безопасностью на Донбассе, связанная с нарушениями режима прекращения огня, ухудшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер сказала на брифинге во время представления доклада о правах человека в Украине в период с 1 февраля по 31 июля 2021 года.

«Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась. Возросло количество жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий и объемы ущерба гражданским объектам. С 1 февраля по 31 июля 2021 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 62 жертвы среди гражданского населения — 15 погибших и 47 раненых. Это на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев», — заявила Богнер.

Она добавила, что такая тенденция продолжается и дальше и в период с 31 июля по 20 сентября в результате активных боевых действий было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения — 2 погибших и 14 раненых. «Это самые высокие месячные показатели с июня 2020 года», — сказала Богнер.

Она подчеркнула, что самый эффективный способ защитить гражданское население — прекратить стрельбу. По ее данным, с 27 июля 2020 года, когда начали действовать обновленные обязательства сторон о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе, произошло шестикратное снижение потерь среди гражданского населения, если сравнивать годовой период до возобновления обязательств соблюдать перемирие с годовым периодом после этого.