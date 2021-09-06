На КПВВ “Новотроицкое” супруги продали кольцо, чтобы купить смартфоны и избежать обсервации, – правозащитники

Супруги решились на такой шаг, чтобы пойти на самоизоляцию, потому что женщина перенесла тяжелую операцию. Но супругам это не помогло.

Об этом Свободному радио рассказали мониторы благотворительного фонда “Право на защиту”, которые дежурили на КПВВ “Новотроицкое” 3 сентября.

“Сегодня с неподконтрольной территории приехала пара на собственном авто, им по 60 лет. Они жители Алексеево-Дружковки Донецкой области (подконтрольная территория, – ред.). У женщины в Донецке была операция на сердце, устанавливали кардиостимулятор. У них не было смартфонов для пересечения. Они решились приобрести смартфоны в магазине, у КПВВ, где ЦПАУ “, – рассказала монитор правозащитников.



По ее словам, мужчина нашел покупателя среди тех, кто тоже был на КПВВ, и продал кольцо за 5 тыс. грн. Он хотел, чтобы больная жена уехала домой, а не на обсервацию в медучреждение.

“Добавили своих денег (последние 600 грн) и приобрели 2 новых смартфона по 2800 грн (всего за 5600 грн). Они надеялись, что установят мобильное приложение “Вдома”, беспрепятственно поедут домой. Но нет, смартфоны были без настроек, новые, и имели маленький процент заряда “, – отмечает монитор.

У представителей БФ “Право на защиту” не было времени настроить два смартфона, и пропускные операции на КПВВ уже закончились.

“И эти люди поехали на обсервацию. Как женщина плакала! Мужчина отдал последнее – кольцо как символ их брака. Купили эти смартфоны в надежде, что пересекут, но не пересекли. И остались без обручального кольца, со смартфонами и поехали на обсервацию (в профилакторий г. Острое у Селидово, – ред.). С обсервации их выпишут в лучшем случае в четверг, так как только во вторник у них примут тесты “, – говорит представитель правозащитной организации.



Мониторы рассказывают, что это не единичный случай, когда люди покупают смартфон на КПВВ и ни с чем едут на обсервацию.