Снайперский прицел, бикфордов шнур и три охотничьих ножа: в Луганской области пограничники выявили у россиянки рюкзак с «сюрпризом»

На Луганщине пограничники в багаже россиянки обнаружили опасные предметы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, вчера в пункте пропуска «Меловое» на украинско-российской границе пограничники остановили для проверки автомобиль «Опель», которым в РФ, кроме водителя, ехала пассажирка — гражданка России.

Во время осмотра автомобиля пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили среди багажа россиянки рюкзак с опасными предметами. Среди них — ночной снайперский прицел унифицированный, бикфордов шнур, три охотничьих ножа, металлические наручники, кобуру к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 мм.

Владелица вещей объяснила, что не обратила внимание на рюкзак, который якобы принадлежит ее сыну, так как забирала все вещи, которые имела.

Сейчас опасные предметы изъяты, проводятся соответствующие уголовно-процессуальные меры. Сотрудниками компетентных правоохранительных органов внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 333 УК (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).