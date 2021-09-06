“Как на эту зарплату можно жить?”: в неподконтрольном Сорокино взбунтовались работники троллейбусного управления. ВИДЕО

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский опубликовал видеообращение сотрудников троллейбусного управления во временно неподконтрольном Сорокино (бывш. Краснодон, – ЛР). В этом видеообращении они жалуются на мизерные зарплаты, которые еще и выплачивают нерегулярно.

Работники депо признались, что из заработная плата составляет всего 4-5 тысяч рублей, и ту задерживают уже на 8 месяцев.

“Как можно прожить на такие деньги? Администрация не помогает, никто нам ничего не помогает. Как можно нам жить?”, – говорит одна из сотрудниц депо.

Работники управления жалуются не только на маленькую зарплату, но и на печальное состояние самого депо. Они говорят, что обращались со своими проблемами к так называемой “власти”, но никто не спешит им помогать.

“Похоже, что краснодонский троллейбус повторит судьбу луганского трамвая”, – прокомментировал видео Денис Казанский на своей странице в соцсети.