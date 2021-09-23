На Луганщине мужчина ходил по поселку с гранатой

На Луганщине полицейские задержали пенсионера, который разгуливал поселком с гранатой. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Вчера, 22 сентября, в полицию пгт. Новоайдар поступило сообщение о том, что центральной улице поселка ходит человек с предметом, похожим на гранату, и выражает намерения покончить жизнь самоубийством.



Немедленно на место происшествия был направлен экипаж сектора реагирования патрульной полиции, местные оперативники, следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.



Полицейские обнаружили мужчину возле одного из садиков на кв. Мира. Правонарушителем оказался 63-летний житель с. Штормовое. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у пенсионера гранату «РГД-5» с запалом.



Изъятое направлено на исследование. В рамках открытого уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины следователям предстоит установить, откуда у мужчины граната и зачем он ее хранил. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.