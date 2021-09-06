НВФ напечатали на 3D принтере два взрывных устройства и скинули их на Зайцево. ФОТО

Сегодня,6 сентября, около 04:20, НФ РФ применили беспилотник и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, один из которых не сработал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Взрывные устройства были изготовлены с помощью 3D принтера, в каждом содержалось до 500 граммов пластического взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов были использованы специально изготовленные «кассеты» со стальными пулями диаметром до 6 мм”, – сказано в сообщении.

В штабе отметили: только за последнюю неделю НВФ 5 раз применяли БПЛА, а их последствиями стали стали обстрелы позиций ВС Украины из запрещенного минского соглашениями вооружения.



“Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украины и станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле”, – добавили в штабе.