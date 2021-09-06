В Станице Луганской современный Центр предоставления админуслуг планируют открыть в октябре

В рамках реализации Программы развития ООН по восстановлению и развитию мира, финансируемого Европейским Союзом, осуществляются ремонтные работы помещения в пгт Станица Луганская общей площадью 711 кв. м, где будет размещен современный Центр предоставления административных услуг (далее – ЦПАУ). Он будет находиться на расстоянии 700 м от КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Ориентировочный срок открытия этого ЦПАУ – октябрь этого года.

В облгосадминистрации также напомнили, что на сегодня жители Луганщины получают административные услуги в 106 местах доступа: 20 центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), 77 удаленных рабочих местах и ​​девяти мобильных ЦПАУ, где работает 150 администраторов.

В первом полугодии 2021 было предоставлено 155 тыс. административных услуг, из них в электронном виде – почти 9 тыс.

Доступ к государственным услугам в современном, цифровом и прозрачном формате является одним из факторов привлекательности жизни громад.

В ЦПАУ предоставляются наиболее популярные административные услуги: регистрация места проживания, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и бизнеса, по земельным вопросам, услуги социального характера, паспортные услуги и тому подобное.

Паспортные услуги предоставляются через 14 ЦПАУ, комплексная услуга еМалятко – через 12.

Вместе с тем в ЦПАУ Лисичанской и Северодонецкой городских военно-гражданских администраций внедрена услуга по выдаче и обмену водительского удостоверения.

В области планируется создание еще шести ЦПАУ: в Коломыйчихской, Шульгинской, Широковской сельских и Лозно-Александровской, Нижнедуванской и Белолуцкой поселковых громадах.

Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины проводятся мероприятия по созданию в поселковых и сельских территориальных громадах современных сервисных центров по предоставлению населению административных, пенсионных, социальных, банковских услуг, услуг связи и тому подобное.

Такой пилотный проект по внедрению подобного центра, в котором будет размещены и ЦПАУ, реализуется в Шульгинской сельской громаде. Планируется, что его открытие состоится в сентябре.

Напомним, 9 лет назад, 6 сентября принят Закон Украины «Об административных услугах», который определяет правовые основы реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в сфере предоставления административных услуг.