В Лисичанске задержали иностранца, который расплатился в магазине сувенирной купюрой

В полицию Лисичанска поступило сообщение продавщицы одного из магазинов о том, что неизвестный мужчина рассчитался за товар купюрой без водяных знаков.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

На месте происшествия полицейские установили, что мужчина купил товара почти на 300 грн, рассчитался купюрой номиналом 1 тыс грн, получил товар и сдачу, после чего ушел. Только после ухода покупателя женщина обнаружила отсутствие водяных знаков на купюре и поняла, что ее обманули.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями местные полицейские совместно с коллегами из Управления миграционной полиции ГУНП в Луганской области разоблачили в совершении правонарушения ранее судимого за мошенничество 59-летнего иностранца. Сейчас проходит проверка законности пребывания мужчины на территории Украины.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст.190 УК Украины «Мошенничество». Продолжаются следственные действия.