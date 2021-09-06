На Луганщине завершили ремонт моста через реку Беленькая

Завершен капитальный ремонт моста через реку Беленькая (населенный пункт Горское) на км 188 + 578 дороги Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Капитальный ремонт моста проводило ООО “УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ” (Киев). Сейчас документы переданы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины (ГАСК), которая выдаст документ об официальном вводе объекта в эксплуатацию.



Мост через реку Беленькая был построен в 1978 году. За годы эксплуатации городов получил существенные повреждения. После капитального ремонта мост имеет длину – 24,65 метров, ширина – 13,7 метров. Проезжая часть моста – 9,5 метров, два тротуара по 2,1 метра.



Работы начались в апреле текущего года. Проектом капитального ремонта было предусмотрено следующее:



Работы сверху моста: демонтаж старого покрытия, проведено армирование проезжей и тротуарной части, бетонирование монолитной плиты, установка барьерного и перильного ограждения, установка бортового камня, укладка гидроизоляции, укладка двух слоев асфальтобетона, разметка.

Работы снизу моста: очистка опор, обработка обнаженных участков, штукатурные работы.



В июле-августе текущего года был устроен верхний слоя асфальтобетона; закончены работы снизу моста: очистка опор, обработка обнаженных участков, штукатурные работы, была нанесена горизонтальная разметка, установлены сигнальные столбики.



Сейчас мостостроители ООО “УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ” перешли к новому объекту. На дороге Т-13-14 КПП «Просяное» – Беловодск – Широкий – на км 37 + 913 проводится капитальный ремонт моста через реку Журавка.