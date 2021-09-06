Выехали более 17 тысяч человек: правозащитники назвали причины трудовой миграции горняков из ОРДЛО в РФ

Горняки из временно оккупированных территорий Донбасса массово выезжают на работу в РФ.

Об этом сообщает “Восточная правозащитная группа”.

Как указывается, трудовая миграция шахтеров вызвана рядом причин:

шахтеры из ОРДЛО получают зарплату с задержками, как это было и ранее, несмотря на смену компании “ВТС”;

зарплата шахтеров крайне низкая. Правозащитники говорят, что средняя зарплата горняков составляет 250-300 у.е;

невозможность через так называемый “суд” взыскать задолженность по зарплате;

ужасные условия охраны труда. Оккупанты в ОРДЛО не вкладывают деньги в развитие охраны труда на шахтах и не заботятся о безопасности работников.

“По нашим подсчетам, на работу в РФ уже выехало 17,3 тысячи шахтеров из ОРДЛО. Перед выездом в РФ шахтеры оформляют паспорт РФ, чтобы не иметь проблем с миграционной службой”, – сказано в сообщении.

Правозащитники опубликовали фотографию билборда во временно неподконтрольном Хрустальном (бывш.Красный Луч, – ЛР), в котором компания из Якутии зазывает шахтеров к себе на работу. В “Восточной правозащитной группе” говорят, что “Колмар” уже шесть месяцев занимается рекрутингом горняков на оккупированном Донбассе.

Кстати, недавно сам глава промышленного холдинга “Колмар” Андрей Левин заявил, что компания перевезла 2 тыс. шахтеров и их семей из оккупированного Донбасса в Якутию.