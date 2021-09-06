В Лисичанске возник пожар в многоквартирном доме: соседка вывела из задымленной квартиры двух детей

5 сентября в 11:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении квартиры по адресу: г.. Лисичанск, ул. Независимости.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.



К месту вызова немедленно направили спасателей 64 и 9 государственных пожарно-спасательных части 3 ДПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.



Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из задымленной квартиры соседка вывела на улицу детей 2008 и 2019 г. р. Спасатели пошли в разведку, а работники полиции начали эвакуацию людей из соседних квартир.



В ходе разведки спасатели установили, что в одной из комнат квартиры горит диван. В 11:45 пожар был локализован, а в 11:53 пожар был ликвидирован.



Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.



Детей передали медицинским работникам с последующей госпитализацией в лечебное учреждение.