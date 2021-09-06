Жительницу Счастьенского района обманули неизвестные: купили арбузы за сувенирную купюру

За сутки в полицию поступили пять сообщений от жителей Луганской области о том, что они стали жертвами мошенников. Пострадавшие, попавшие на крючок аферистов, потеряли более 53 тыс грн.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 34-летняя жительница с. Широкий Счастьенского района нашла объявление о продаже одежды в социальной сети «Facebook», договорилась с владельцем объявления о покупке товара и перечислила полную оплату в сумме 1400 грн, после чего потеряла связь с псевдопродавцом.

41-летнему жителю с. Валуйское Счастьенского района поступило смс-сообщение о том, что его банковскую карточку заблокировано, а для разблокировки необходимо позвонить по указанному в сообщении номеру. Мужчина позвонил и, по требованию собеседника, сообщил номер банковской карты и СVV-код, после чего с его счета было снято 40 500 грн.

38-летняя жительница г. Северодонецк зарегистрировалась на сайте фриланс-биржи и получила заказ на перевод текста, после чего с ней связался заказчик и сообщил, что для того, чтобы получить текст, у заявительницы должен быть премиум-аккаунт, который необходимо пополнить через определенный банковский счет. Женщина согласилась, перечислила 8 710 грн, после чего поняла, что ее обманули.

22-летний житель Северодонецка на сайте «Blablacar» договорился с водителем о поездке в г. Киев и перечислил 1500 грн, после чего потерял связь с владельцем объявления.

65-летняя жительница с. Орехово-Донецкое Счастьенского района стала жертвой мошеннической схемы «Сувенирная купюра». Неизвестные мужчины, которые приобрели у женщины арбузы, рассчитались с ней купюрой номиналом 1000 грн, у которой отсутствуют водяные знаки, голограммы, серия, номер и надпись «Национальный банк Украины».

Полицейские Луганщины предостерегают граждан от потери средств:

– будьте осторожны при покупке товаров в Интернете! Помните, потенциальный продавец может быть мошенником! Чтобы обезопасить свои сбережения – пользуйтесь услугой наложенного платежа!

– если вам звонят и представляются работниками банка – не выполняет требований незнакомых собеседников!

– не делайте финансовые операции по требованию неизвестных вам лиц!

– будьте внимательны и проверяйте купюры, которыми с вами рассчитываются!