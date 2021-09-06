Российский экономист считает, что конфликт на Донбассе не решится, пока Путин у власти

Результативно обсуждать с Россией вопросы, касающиеся территорий Украины, можно будет только после смены власти в РФ, заявил в программе “Украина с Тиграном Мартиросяном” на телеканале “Украина 24” экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

“Конфликт на Донбассе не может быть решен дипломатическим путем, пока в Кремле находится Путин. Ни конфликт на Донбассе, ни конфликт в Крыму. Если кто-то полагает, что в результате переговоров в любом формате можно добиться того, что Путин внезапно прозреет, осознает свои преступные действия и выведет войска с территории Украины, — этого не будет.

Форматы переговоров существуют для того, чтобы встречаться, обсуждать ситуацию на территориях, вырабатывать механизмы, варианты того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины после того, как в Кремле сменится власть. В какой последовательности будут осуществляться меры, неоднократно прописанные в различных международных документах, а именно: вывод оккупационных войск, разоружение сепаратистских формирований, роспуск местных органов власти, проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности для граждан, живущих на этой территории, и постепенная интеграция этих территорий и граждан, живущих там, в общеукраинское гражданское, правовое пространство, а в какой-то момент, далеко не сразу, и в политическое пространство”, — сказал он.

Илларионов отметил, что реинтеграция территорий, которые были под оккупацией, займет много времени.

“Известно по опыту интеграции других таких территорий в свою страну, что не за один год это происходит, это длительный процесс. Люди, которые проживают на оккупированных территориях, серьезно зомбированы тоталитарной пропагандой. Им нужно время, чтобы понять, что происходит в их регионе, во всей Украине, в России и во всем мире”, — сказал он.