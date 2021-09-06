Северодонецк присоединился ко Всеукраинскому маршу за права животных. ФОТО

Вчера, 5 сентября, по инициативе общественной организации “UAnimals” в тридцати городах Украины состоялся Всеукраинский марш за права животных. Не остались в стороне от главного гуманистического события страны и жители Северодонецка.

Видео с марша в Северодонецке опубликовано на странице “UAnimals” в соцсети.

“Вместе с тысячами участников Всеукраинского марша за права животных, который по инициативе UAnimals проходит в 30 городах Украины, мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочных станций”, – сказано в сообщении.

По информации северодонецкого активиста Левона Азизяна, на марш пришли жители Северодонецка, соседних Лисичанска и Рубежного, супруги из Киева, жительница Славянска и команда “ЗооКонтроль” из Харькова. Многие из них привели своих питомцев. Люди держали в руках плакаты с надписями “Нет жестокости”, “Нет фотоуслугам с животными!”, “Требуем запретить притравочные станции!”, “Животные – не товар!”, “Контактные зоопарки – ад для животных” и так далее.

Фото – Алексей Ковалев

Фото со страницы Левона Азизяна в Фейсбук.