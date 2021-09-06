Ночные заморозки продержатся еще два дня. Прогноз погоды на Луганщине

Сегодня, 6 сентября, в Луганской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура днем +14 .. + 19 0 .
Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.
по городу Северодонецк
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура днем +15 .. + 17 0 .
по городу Луганск
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура днем +17 .. + 19 0 .
Прогноз погоды на 05 – 8 сентября 2021
07.09 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, 3-8 м / с. Температура ночью +1 .. + 6 0 , на поверхности почвы заморозки 0-3 0 , днем 15-20 0 .
08.09 Переменная облачность. Без осадков. Ветер западной четверти, 3-8 м / с. Температура ночью +1 .. + 6 0 , на поверхности почвы заморозки 0-3 0 , днем 15-20 0 .
09.09 Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +3 .. + 8 0 , днем +19 .. + 24 0 .
10.09 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, 3-8 м / с. Температура ночью +5 .. + 10 0 , днем +20 .. + 25 0 .